Corteo degli esodati del Superbonus | Conte contro i cori | “Non siamo qui per insultare governo e Meloni | se continuate me ne vado”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha chiesto ai manifestanti che partecipano al Corteo contro l'abolizione del Superbonus a Roma di fermare i cori contro la premier Meloni e il governo minacciando di lasciare la manifestazione. "Sono qui per risolvere con voi un problema, ma non siamo qui per insultare il governo e insultare sul piano personale presidente e ministro. Se verranno fuori altri insulti dovrò lasciare il Corteo", ha detto Conte prendendo il megafono in mano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

