Corona | «Ultimatum di Chiara Ferragni a Fedez | o lei o Luis Sal» Relazione tra rapper e youtuber? «Ecco perché è sparito da Muschio Selvaggio»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Corona: «Ultimatum di #ChiaraFerragni a #Fedez: o lei o #LuisSal». Relazione tra rapper e youtuber? «Ecco perché è… - MCalcioNews : Corona all'attacco: 'Tra Fedez e Luis Sal dicono ci sia stata una relazione e l'ultimatum di Chiara' -

Fabriziotira fuori di tutto e parla di una storia tra Fedez e Luis Sal aggiungendo anche ...Ma secondo Fabrizioci sarebbe ben altro sotto. Chiara Ferragni , infatti, non sarebbe imbestialita con il cantante milanese per 'i fatti' di Sanremo, ma per il rapporto di suo marito con lo ...Il gossip che riguarda i due amici è stato reso noto dall'ex paparazzo sui ...

Fabrizio Corona senza freni: "Tra Fedez e Luis Sal una relazione, Chiara Ferragni dà l'ultimatum" Today.it

Fabrizio Corona critica aspramente Fedez e rivela un’informazione sensazionale riguardante una presunta relazione tra il rapper e Luis Sal. Ma non finisce qui: sembra che Chiara Ferragni abbia posto ...Fabrizio Corona senza freni. L'ex re dei paparazzi è tornato nuovamente all'attacco di Fedez e Chiara Ferragni, spargendo voci su una nuova crisi di coppia. Secondo quanto riporta Corona sui suoi ...