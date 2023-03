Cormano e l’assist al Madagascar | raccolta fondi grazie a Linea verde

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 21 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ladista organizzando eventi in favore dei progetti “Csi per il mondo”, per sostenere la squadra di Ambalakilonga ine le comunità più bisognose attraverso lo sport: in particolare, il progetto si concentrerà sul settore del volley e del basket e prevede l’organizzazione di una cena e un pranzo di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.