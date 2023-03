Cori dei laziali, il Giudice sportivo chiede tempo. Le decisioni su derby e Inter - Juve (Di martedì 21 marzo 2023) Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo aver esaminato il rapporto degli ispettori federali, ha deciso di non sanzionare in alcun modo i protagonisti della lite negli spogliatoi che è seguita ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023) IlGerardo Mastrandrea, dopo aver esaminato il rapporto degli ispettori federali, ha deciso di non sanzionare in alcun modo i protagonisti della lite negli spogliatoi che è seguita ...

