Cori antisemiti tifosi Lazio, il Giudice Sportivo chiede un supplemento di indagine (Di martedì 21 marzo 2023) Per i Cori antisemiti intonati dai tifosi della Lazio durante il derby della Capitale, il Giudice Sportivo della Serie A chiede un supplemento di indagine. Di seguito la decisione: "Il Giudice Sportivo in ordine ai Cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell'impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in reLazione anche all'esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della ...

