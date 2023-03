Cori antisemiti, la Lazio all'attacco: 'Ci costituiremo parte civile' (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Dopo gli episodi di Cori antisemiti e la diffusione sui social dell'immagine di un tifoso con una maglia con scritto ' Hitlerson ' e al termine di una giornata ricca di polemiche la Lazio ... Leggi su leggo (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Dopo gli episodi die la diffusione sui social dell'immagine di un tifoso con una maglia con scritto ' Hitlerson ' e al termine di una giornata ricca di polemiche la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Ci risiamo: di nuovo cori antisemiti e razzisti durante una partita di #calcio. Ma che aspettano ad intervenire le… - elio_vito : Mentre cercano scafisti per tutto il globo terraqueo e perseguono la maternità surrogata per tutto l’universo hanno… - pierofassino : Ieri sera, dentro uno stadio, cori antisemiti e simboli nazisti. Manifestazioni squallide e inaccettabili che le au… - Robbinnudd : RT @elio_vito: Mentre cercano scafisti per tutto il globo terraqueo e perseguono la maternità surrogata per tutto l’universo hanno trovato… - AmedeoG : RT @janavel7: Da Repubblica: Cori antisemiti degli ultras laziali al derby, Dureghello: 'Non si può più far finta di niente'. Il ministro A… -