Cori antisemiti dai tifosi della Lazio: il giudice sportivo chiede ulteriori indagini (Di martedì 21 marzo 2023) Il giudice sportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha appena chiesto – come riporta l'ANSA – "ulteriori indagini" sui Cori antisemiti della curva nord della Lazio nel corso del derby di domenica con la Roma. Sul tema, il club biancoceleste aveva spiegato in un comunicato: "La Lazio è sempre stata in prima L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

