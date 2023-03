Cori antisemiti al derby, la Procura Figc acquisisce i video della Questura (Di martedì 21 marzo 2023) Il Procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè acquisirà i video e gli audio dei Cori di matrice antisemita registrati dal personale della polizia della Questura di Roma, domenica durante il derby all’Olimpico. L’acquisizione avviene sulla base della delega del giudice sportivo della serie A, che ha chiesto un supplemento di indagine sui Cori di matrice antisemita della curva nord della Lazio. In questi giorni la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello ha denunciato l’episodio sui social, ricevendo la solidarietà di esponenti delle forze politiche e del Ministro per lo sport Andrea Abodi che già nei mesi scorsi ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Iltore federale, Giuseppe Chinè acquisirà ie gli audio deidi matrice antisemita registrati dal personalepoliziadi Roma, domenica durante ilall’Olimpico. L’acquisizione avviene sulla basedelega del giudice sportivoserie A, che ha chiesto un supplemento di indagine suidi matrice antisemitacurva nordLazio. In questi giorni la presidenteComunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello ha denunciato l’episodio sui social, ricevendo la solidarietà di esponenti delle forze politiche e del Ministro per lo sport Andrea Abodi che già nei mesi scorsi ...

