Cori antisemiti | Abodi | “Chi sbaglia | paga Serve più tecnologia”

"Se guardo quello che è successo l'altro giorno dove una persona è entrata con una maglietta che oltre al numero riporta sulle spalle un nome irripetibile, credo che allora qualcosa di più ai controlli si possa fare". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, commentando i Cori antisemiti e quanto accaduto durante il derby di Roma, con il tifoso della Lazio entrato all'Olimpico con la maglia "Hitlerson". Abodi ha definito quanto successo "inaccettabile", aggiungendo che "di grande aiuto può essere anche la tecnologia". "Non credo invece nella militarizzazione degli stadi – ha proseguito Abodi parlando di come evitare certi comportamenti sugli spalti – ma nella responsabilizzazione individuale sì. Chi sbaglia paga".

