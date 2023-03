Coppa Italia, ufficiali date e orari delle semifinali di ritorno (Di martedì 21 marzo 2023) La Lega Serie A ha ufficializzato le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Nelle scorse settimane, infatti, era arrivata l’ufficialità di quando si apriranno le semifinali: si partirà con Juventus-Inter martedì 4 aprile alle 21, mentre Cremonese-Fiorentina andrà in scena mercoledì 5 aprile sempre alle 21, entrambe con diretta su Canale 5. Oggi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) La Lega Serie A hazzato ledidi. Nelle scorse settimane, infatti, era arrivata l’tà di quando si apriranno le: si partirà con Juventus-Inter martedì 4 aprile alle 21, mentre Cremonese-Fiorentina andrà in scena mercoledì 5 aprile sempre alle 21, entrambe con diretta su Canale 5. Oggi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Ed ora riempiamo lo Stadium per la Coppa Italia contro l'Inter ???? Acquista il tuo biglietto per Juve-Inter ?? - juventusfc : Il calendario delle prossime partite della Juventus in Serie A e Coppa Italia ?? - MarcelloChirico : @beppesevergnini @Corriere Voi continuate a negare di aver fatto con Facchetti telefonate per truccare il sorteggi… - adele_gioffre15 : RT @juventusfc: Il calendario delle prossime partite della Juventus in Serie A e Coppa Italia ?? - TUTTOJUVE_COM : Coppa Italia, definite anche le semifinali di ritorno: Inter-Juventus si giocherà il 26 aprile -