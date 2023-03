Coppa Italia, le date e gli orari delle semifinali d’andata (Di martedì 21 marzo 2023) Saranno Inter e Juve ad aprire il turno delle semifinali della Coppa Italia: in campo il 26 aprile, il giorno dopo è il turno di Fiorentina-Cremonese La Lega Serie A ha reso ufficiali gli orari e le date delle sfide di andata delle due semifinali di Coppa Italia, che saranno trasmesse entrambe su Canale 5. 26 aprile: Inter-Juventus ore 21.00 27 aprile: Fiorentina-Cremonese ore 21.00 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Saranno Inter e Juve ad aprire il turnodella: in campo il 26 aprile, il giorno dopo è il turno di Fiorentina-Cremonese La Lega Serie A ha reso ufficiali glie lesfide di andataduedi, che saranno trasmesse entrambe su Canale 5. 26 aprile: Inter-Juventus ore 21.00 27 aprile: Fiorentina-Cremonese ore 21.00 L'articolo proviene da Calcio News 24.

