Copilot è l’evoluzione del chatbot all’ennesima potenza

(Di martedì 21 marzo 2023) Si fa già un gran parlare di, il nuovo strumento – basato sull’intelligenza artificiale – che Microsoft metterà a disposizione degli utenti abituali dei suoi servizi. Si declinerà in maniere diverse e avrà un unico obiettivo: quello di integrare l’intelligenza artificiale di ChatGPT con i canonici strumenti di lavoro, dal pacchetto Office, passando per Outlook, fino ad arrivare a Teams. Secondo Jared Spataro – Corporate Vice President, Modern Work & Business Applications di Microsoft -,interverrà sull’80% delle azioni pratiche che riguardano la normale attività quotidiana di un dipendente d’azienda e gli permetterà di concentrarsi sul restante 20% delle attività che non è possibile delegare a un sistema automatizzato. Un obiettivo ambizioso che, se messo a regime, porterà inevitabilmente le aziende a rivedere i proprio modelli ...