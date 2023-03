"Convincere anche i medici ad aumentare coperture vaccinali" (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - "Abbiamo dei dati inconfutabili sulle malattie infettive, quali influenza, pneumococco e Herpes zoster: possono essere molto pericolose per gli anziani e soprattutto per i soggetti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - "Abbiamo dei dati inconfutabili sulle malattie infettive, quali influenza, pneumococco e Herpes zoster: possono essere molto pericolose per gli anziani e soprattutto per i soggetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Torno a ribadire quanto ha detto anche Blinken: ben venga il piano di pace cinese, ma devi convincere i russi a far… - Domenic85906443 : @sonoingenua_ Hanno sempre voluto proteggere il tutto e tu pensi che con un commento di lasci andare? Anche perché… - AdrianoGizzi : RT @ArcibaldoPagli1: @JediPerLItalia Concordo in parte, c'è anche chi non vota perché ha visto più e più volte tradite le promesse fatte, e… - TV7Benevento : 'Convincere anche i medici ad aumentare coperture vaccinali' - - mcgiadetto : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Non Riuscite neanche a convincere il mio gatto... Siete davvero tutti uguali, schia… -