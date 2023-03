“Convincere anche i medici ad aumentare coperture vaccinali” (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo dei dati inconfutabili sulle malattie infettive, quali influenza, pneumococco e Herpes zoster: possono essere molto pericolose per gli anziani e soprattutto per i soggetti fragili. I vaccini ci sono, sono efficaci e noi dobbiamo solo fare un grande lavoro: Convincere i diretti interessati, ma anche i medici, ad aumentare il più possibile le coperture”. Così all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presidente del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, a margine dell’incontro ‘Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità’, che si è svolto oggi a Roma presso il ministero della Salute. “La vaccinazione è importante per numerosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo dei dati inconfutabili sulle malattie infettive, quali influenza, pneumococco e Herpes zoster: possono essere molto pericolose per gli anziani e soprattutto per i soggetti fragili. I vaccini ci sono, sono efficaci e noi dobbiamo solo fare un grande lavoro:i diretti interessati, ma, adil più possibile le”. Così all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presidente del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni, a margine dell’incontro ‘Investire sul futuro: la prevenzione vaccinale come volano di salute, benessere e sostenibilità’, che si è svolto oggi a Roma presso il ministero della Salute. “La vaccinazione è importante per numerosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Torno a ribadire quanto ha detto anche Blinken: ben venga il piano di pace cinese, ma devi convincere i russi a far… - NemNemecsek : RT @IV_NOR_: 06/04/02022: A Bruxelles e in US si cerca la quadra per le sanzioni alla russia. Ci sono non pochi ostacoli per convincere tut… - SaluteFuturo : 'Convincere anche i medici ad aumentare coperture vaccinali' - vivereitalia : 'Convincere anche i medici ad aumentare coperture vaccinali' - Giornaleditalia : 'Convincere anche i medici ad aumentare coperture vaccinali' -