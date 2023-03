Conte verso l’esonero dal Tottenham: addio e ritorno all’Inter? – TS (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo le voci che rimbalzano dall’Inghilterra, Antonio Conte starebbe per essere esonerato dal Tottenham dopo gli ultimi risultati negativi ESONERO – La notizia arriva dal Telegraph e pare avere riscontro in tutta Inghilterra. Le strade di Antonio Conte e del Tottenham si divideranno presto. Oltre ad alcuni risultati negativi – Eliminazione in Champions League contro il Milan – a pesare sono alcune dichiarazioni riguardo la società. A nulla quindi sarebbe servito il confronto chiarificatore con Daniel Levy, il proprietario del club, avvenuto subito dopo le parole proferite dal mister, il cui contratto scadrà comunque a fine stagione. Per il post-Conte è pronto Ryan Mason. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente Contenuto è ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo le voci che rimbalzano dall’Inghilterra, Antoniostarebbe per essere esonerato daldopo gli ultimi risultati negativi ESONERO – La notizia arriva dal Telegraph e pare avere riscontro in tutta Inghilterra. Le strade di Antonioe delsi divideranno presto. Oltre ad alcuni risultati negativi – Eliminazione in Champions League contro il Milan – a pesare sono alcune dichiarazioni riguardo la società. A nulla quindi sarebbe servito il confronto chiarificatore con Daniel Levy, il proprietario del club, avvenuto subito dopo le parole proferite dal mister, il cui contratto scadrà comunque a fine stagione. Per il post-è pronto Ryan Mason. Fonte: TuttoSport – Simone Togna Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Naty46967247 : RT @MaxPar55: Quanto possono essere compromessi #Travaglio e #Conte verso #Putin per odiare così tanto il popolo ucraino? Un popolo che con… - 280569Ruitor : RT @MaxPar55: Quanto possono essere compromessi #Travaglio e #Conte verso #Putin per odiare così tanto il popolo ucraino? Un popolo che con… - ClaudioMori7 : RT @MaxPar55: Quanto possono essere compromessi #Travaglio e #Conte verso #Putin per odiare così tanto il popolo ucraino? Un popolo che con… - infoitsport : La sfuriata di Antonio Conte, va verso l'esonero - NadiaMAI4 : RT @MaxPar55: Quanto possono essere compromessi #Travaglio e #Conte verso #Putin per odiare così tanto il popolo ucraino? Un popolo che con… -

Conte incalza i Dem anche sull'Ucraina, col Pd è competizione - Il 'Conte rosso' dà fastidio, perché appunto può mettere in qualche difficoltà la nuova segretaria con quella parte di sinistra che nei mesi scorsi era `migrata' verso M5s e che ora è tornata a ... La strana domenica senza il Barletta ... il "Domenico Conte" di Pozzuoli contro gli ormai quasi retrocessi granata locali, mentre cade sul proprio terreno la Team Altamura contro un'Afragolese che compie un deciso passo verso la salvezza ... Conte incalza Schlein anche sullUcraina, col Pd e' competizione Il 'Conte rosso' da' fastidio, perche' appunto puo' mettere in qualche difficolta' la nuova segretaria con quella parte di sinistra che nei mesi scorsi era 'migrata' verso M5s e che ora e' tornata a ... Il 'rosso' dà fastidio, perché appunto può mettere in qualche difficoltà la nuova segretaria con quella parte di sinistra che nei mesi scorsi era `migrata'M5s e che ora è tornata a ...... il "Domenico" di Pozzuoli contro gli ormai quasi retrocessi granata locali, mentre cade sul proprio terreno la Team Altamura contro un'Afragolese che compie un deciso passola salvezza ...Il 'rosso' da' fastidio, perche' appunto puo' mettere in qualche difficolta' la nuova segretaria con quella parte di sinistra che nei mesi scorsi era 'migrata'M5s e che ora e' tornata a ... Conte-Tottenham, esonero in arrivo Allenatore verso addio Adnkronos Conte-Tottenham, esonero in arrivo Allenatore verso addio Antonio Conte e il Tottenham Hotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per ... Giudice sportivo, Lotito, Conte e Psv: le ultimissime È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera”. Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra ormai già scritto. In Inghilterra è il tema più caldo, ... Antonio Conte e il Tottenham Hotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per ...È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera”. Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra ormai già scritto. In Inghilterra è il tema più caldo, ...