Conte-Tottenham | avventura al capolinea?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 21 marzo 2023) I rumours aumentano: Antonioappare sempre più lontano dalla panchina del. Se l’addio a fine stagione appare inevitabile, non è improbabile pensare che si possa arrivare addirittura all’esonero. Specialmente dopo le dichiarazioni al veleno nel post partita contro il Southampton., gli sviluppi In seguito al 3-3 patito in rimonta dai Saints, il tecnico salentino è letteralmente esploso in conferenza stampa. “La società ha responsabilità sul mercato, gli allenatori vengono qui e hanno la responsabilità. Dove sono i giocatori? Non vogliono giocare sotto pressione, sotto stress. La storia delè questa, in 20 anni non si è mai vinto nulla. Perché?“. Parole che non sono affatto piaciute alla dirigenza, che si è sentita sotto attacco, e ai giocatori, con malumori ...