Conte torna in Italia in low cost: avvistato su di un volo Ryanair (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il duro sfogo in conferenza stampa per l'incredibile pareggio (3 - 3) subito in rimonta dal Southampton, Antonio Conte sta vivendo una ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il duro sfogo in conferenza stampa per l'incredibile pareggio (3 - 3) subito in rimonta dal Southampton, Antoniosta vivendo una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, i tifosi inondano di messaggi il profilo Instagram di #Conte: 'Torna mister' - OdeonZ__ : Conte torna in Italia in low cost: avvistato su di un volo Ryanair - infoitsport : Ciclone Conte, torna e stravolge il mercato dell’Inter - zero_dosi : RT @calciomercatoit: ???? #Inter, crescono le quotazioni per il ritorno di #Conte: restano #Lukaku e #Brozovic, in dubbio #Calhanoglu #cal… - calciomercatoit : ???? #Inter, crescono le quotazioni per il ritorno di #Conte: restano #Lukaku e #Brozovic, in dubbio #Calhanoglu… -