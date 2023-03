"Conte esonerato in settimana": in Inghilterra sono sicuri (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham . E non solo perché il tecnico al termine della stagione andrà in scadenza di contratto: sembra infatti ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA - Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Antoniosulla panchina del Tottenham . E non solo perché il tecnico al termine della stagione andrà in scadenza di contratto: sembra infatti ...

"Conte esonerato in settimana": in Inghilterra sono sicuri ... l'eliminazione in Champions ad opera del Milan , il diverbio con Richarlison , tutto è culminato nelle dichiarazioni del tecnico post - Southampton , nelle quali Conte ha parlato di giocatori ... Tottenham: Conte esonerato già in settimana Tra Antonio Conte e il Tottenham il rapporto è ai titoli di coda. Dopo la sfuriata contro la società degli scorsi giorni, si avvia alla conclusione l'avventura di Conte a Londra. Potrebbe interrompersi già in settimana e al suo posto, come traghettatore, subentrargli Ryan Mason. Conte, nell'ultima conferenza stampa, ha attaccato la proprietà accusando la stessa ... Il Tottenham ha deciso: Conte sarà esonerato IL TOTTENHAM HA DECISO: CONTE SARA' ESONERATO Gli Spurs hanno quindi deciso di non aspettare la fine della stagione, quando comunque la separazione con l'ex Juve ed Inter sembrava inevitabile causa ...