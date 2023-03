Conte è in Italia: la situazione al Tottenham è precipitata | VIDEO (Di martedì 21 marzo 2023) Ultimi giorni da allenatore del Tottenham per Antonio Conte, secondo quanto riferito dal Telegraph l’esonero è previsto già in settimana. Il tecnico paga la sfuriata al termine del pareggio contro il Southampton e il durissimo attacco nei confronti di calciatori e società. Nel complesso il rendimento della squadra è stato positivo, in Premier League è ancora in lotta per la qualificazione in Champions League. La delusione più grande è arrivata proprio in Champions: il Tottenham, nel doppio incontro degli ottavi, non è riuscito ad avere la meglio del Milan. L’occasione era ghiotta, contro un avversario in difficoltà. La squadra non segue più l’allenatore, in più la dirigenza non ha gradito le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa. Foto di Neil Hall / AnsaIl futuro di Conte Secondo voci provenienti ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 marzo 2023) Ultimi giorni da allenatore delper Antonio, secondo quanto riferito dal Telegraph l’esonero è previsto già in settimana. Il tecnico paga la sfuriata al termine del pareggio contro il Southampton e il durissimo attacco nei confronti di calciatori e società. Nel complesso il rendimento della squadra è stato positivo, in Premier League è ancora in lotta per la qualificazione in Champions League. La delusione più grande è arrivata proprio in Champions: il, nel doppio incontro degli ottavi, non è riuscito ad avere la meglio del Milan. L’occasione era ghiotta, contro un avversario in difficoltà. La squadra non segue più l’allenatore, in più la dirigenza non ha gradito le dichiarazioni diin conferenza stampa. Foto di Neil Hall / AnsaIl futuro diSecondo voci provenienti ...

L'Inter incassa 117 milioni: via libera per il nuovo Lukaku L'ombra di Thiago Motta e Conte aleggia su Inzaghi, che deve ritrovare al più presto la bussola per ... L'olandese è stato disastroso anche nel Derby d'Italia con la Juve ed è stato beccato dal pubblico ... Real Madrid, scelto il dopo Benzema L'attaccante inglese classe '93 potrebbe lasciare il Tottenham in caso di addio di Conte, che ha già manifestato più volte la voglia di tornare in Italia e le recenti dichiarazioni contro giocatori e ... Pd e M5S, rischio di una nuova divisione in Parlamento sull'Ucraina E Giuseppe Conte "sfida" i nuovi vertici Pd ad assumere una posizione diversa dal passato. "Mi ...riforniscono di armi ma ci deve essere qualcuno che imprime una svolta e noi vogliamo che sia l'Italia",... L'ombra di Thiago Motta ealeggia su Inzaghi, che deve ritrovare al più presto la bussola per ... L'olandese è stato disastroso anche nel Derby d'con la Juve ed è stato beccato dal pubblico ...L'attaccante inglese classe '93 potrebbe lasciare il Tottenham in caso di addio di, che ha già manifestato più volte la voglia di tornare ine le recenti dichiarazioni contro giocatori e ...E Giuseppe"sfida" i nuovi vertici Pd ad assumere una posizione diversa dal passato. "Mi ...riforniscono di armi ma ci deve essere qualcuno che imprime una svolta e noi vogliamo che sia l'",... Conte torna in Italia in low cost: avvistato su un volo Ryanair