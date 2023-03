Confindustria | da Fit for 55 oltre 1000 miliardi investimenti

(Di martedì 21 marzo 2023) Il nuovo piano energetico che il nostro Paese dovrà adottare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 prevede deglivolti a sostenere la domanda e incentivi per 1.120,7 ...

Lo stima lo studio diin collaborazione con Rse "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivifor 55 per l'Italia" che intende fornire un contributo alla costruzione ...Per raggiungere gli obiettivi del Pacchetto clima "for 55", secondo lo studio presentato da, l'Italia dovra' investire 1.110 miliardi di euro entro il 2030. "La dimensione degli ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in videocollegamento con il convegno di'Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivifor 55 per l'Italia' ribadisce l'...

Lo stima lo studio di Confindustria in collaborazione con Rse "Scenari e valutazioni di impatto economico degli obiettivi Fit for 55 per l'Italia" che intende fornire un contributo alla costruzione ...Gli obiettivi delle politiche europee su energia e clima per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 – Green Deal e Pacchetto “Fit for 55” –, sono destinati a produrre un profondo impatto st ...