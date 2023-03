Condannato per stupefacenti tenta di eludere la carcerazione (Di martedì 21 marzo 2023) Condannato per stupefacenti a Castrovillari ha tentato di eludere l’esecuzione dell’ordine di carcerazione della Procura Condannato per stupefacenti, tenta di eludere il controllo per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione. Questa mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Mastanielli. Quest’ultimo, alla vista della Polizia, ha tentato di eludere il controllo. Del tutto inutile il tentativo perché i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Hanno così identificato l’uomo per un 48enne di San Giuseppe Vesuviano e poi lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordine di ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 marzo 2023)pera Castrovillari hato dil’esecuzione dell’ordine didella Procuraperdiil controllo per l’esecuzione dell’ordine di. Questa mattina gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Mastanielli. Quest’ultimo, alla vista della Polizia, hato diil controllo. Del tutto inutile iltivo perché i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato. Hanno così identificato l’uomo per un 48enne di San Giuseppe Vesuviano e poi lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Perché la Corte penale internazionale non ha mai condannato gli USA per i loro numerosi e comprovati crimini di gue… - Adnkronos : Il Tribunale penale di Roma ha condannato Fabrizio Rondolino per il reato di diffamazione aggravata nei confronti d… - ultimora_pol : L'ex consigliere comunale no-vax e di estrema destra di Trieste #Tuiach, famoso anche per il suo intervento contro… - settemari : @enozitac @Simone_978_ Ora, è evidente che 1) ciò non incide minimamente sui mandati di arresto emessi dalla CPI, c… - pelo80 : Il Comune di Rieti - in pre-dissesto - è stato appena condannato a pagare 5 milioni di euro per un vecchio contenzi… -