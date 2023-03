Concorso dirigenti scolastici, prova preselettiva: caratteristiche e argomenti da studiare. Si svolge se numero candidati è superiore 4 volte il numero dei posti (Di martedì 21 marzo 2023) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre il regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I partecipanti potrebbero svolgere la prova preselettiva con le modalità indicate all'articolo 6 del regolamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 marzo 2023) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre il regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I partecipanti potrebberore lacon le modalità indicate all'articolo 6 del regolamento. L'articolo .

