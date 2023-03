Concordia, non ci sono 'prove nuove' in favore di Schettino (Di martedì 21 marzo 2023) Non c'è nessuna novità nel video allegato dalla difesa di Francesco Schettino - il comandante della Costa Concordia responsabile del naufragio della nave da crociera nel quale morirono 32 persone, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Non c'è nessuna novità nel video allegato dalla difesa di Francesco- il comandante della Costaresponsabile del naufragio della nave da crociera nel quale morirono 32 persone, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_liguria : Concordia, non ci sono 'prove nuove' in favore di Schettino - EryCorona90 : - Non aprite quella podcast - Muschio Selvaggio - Breaking Italy Night - Il dito di Dio (voci dalla Concordia) -… - zagbla : @RitaVetgnano @GiocoPerTe 3- Ora ci vuole un adeguamento che tenga conto delle varie necessità. Un adeguamento che… - andreabandieri4 : @grizzoschettino … a parte che Lo Stretto è Flottante quindi non è che possono farlo telescopico o elastico… Vorrei… - Saltatempo75 : @fdragoni @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Va bene. La politica non c'entra. Però la guardia costiera guarda le cost… -