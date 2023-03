Concerti di Daniele Silvestri in estate | il calendario completo e i biglietti in prevendita

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo le date nei teatri, riprendono idiinconX. Il cantautore romano rimarrà ufficialmente sul palco dopo aver ripreso il progetto X, una serie diche seguono la crisi pandemica e lo riportano dal vivo nell’attesa del prossimo album. Di seguito ildiX, la stagione estiva deidi: 01 luglio SOGLIANO AL RUBICONE (FC) – Sogliano Sonica(a breve in vendita) 06 luglio COLLEGNO (TO) – Flowers Festival€ 34,50 20 luglio ASSISI (PG) – Riverock Festival(a breve in vendita) 25 luglio ROMA – Cavea Parco della Musica Ennio MorriconeParterre Numerato € 40,00Parterre Laterale Numerato € ...

Dopo le date nei teatri, riprendono i concerti di Daniele Silvestri in estate con Estate X. Il cantautore romano rimarrà ufficialmente sul palco dopo aver ripreso il progetto X, una serie di concerti che seguono la crisi pandemica e lo riportano dal vivo nell'attesa del prossimo album.

Daniele Silvestri in concerto a Prato con Estate X gonews

