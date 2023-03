Con la sindrome di Down vuole fare esame di Maturità, liceo nega (Di martedì 21 marzo 2023) Una ragazza di 19 anni con la sindrome di Down, Nina Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l'esame di Maturità in un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Una ragazza di 19 anni con ladi, Nina Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l'diin una indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?? GIORNATA SINDROME DI DOWN - I BAMBINI VANNO FATTI NASCERE, NON ELIMINATI «È inquietante una società che con una… - jacopocoghe : FACCIAMOLI NASCERE È inquietante una società che con una mano celebra, il 21 marzo, la Giornata Mondiale della Sin… - vigilidelfuoco : ?? Durante un'emergenza è importante che nessuno sia lasciato indietro. Nel caso di una persona con sindrome di Down… - michelelavieri1 : RT @ProVitaFamiglia: ?? GIORNATA SINDROME DI DOWN - I BAMBINI VANNO FATTI NASCERE, NON ELIMINATI «È inquietante una società che con una ma… - silvyghi : RT @Fontana3Lorenzo: È importante che le istituzioni promuovano sempre la piena partecipazione delle persone con Sindrome di Down alla vita… -