Commissione Antimafia | Rando Pd e Fratoianni contro la nomina della vicesindaca di Palermo | “Brutto segnale | serve figura credibile”

(Di martedì 21 marzo 2023) Sulla presidenzaè spuntata l’ipotesidi, dal corteo milanese per la giornata nazionalememoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia, arrivano i commenti politici. La senatrice dem Enza: “Laè stata eletta in una giunta che ha dietro i voti di Cuffaro e Dell’Utri, non so quanta attenzione vera si abbia alla lotta alle mafie, spero che questa maggioranza nomini una persona che non possa mettere in dubbio la coerenza e la credibilità perché credo che lain questo periodo storico dovrebbe avere un’alta credibilità”, Nicola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoDellaLu : @confundustria La commissione antimafia non è ancora istituita se non sbaglio, c’è spazio. - PazzoPerDomani : RT @atbolz: Quando mafiosi, massoni e faccendieri sono in un unico abbraccio. Agli atti della Commissione Antimafia le inchieste dei magist… - atbolz : Quando mafiosi, massoni e faccendieri sono in un unico abbraccio. Agli atti della Commissione Antimafia le inchiest… - Nibbionero : Dopo 5 mesi si sono degnati di istituire la commissione parlamentare antimafia. - torinoggi : L'ex presidente della Commissione Antimafia Giuseppe Lumia ad Alpignano per celebrare la Giornata del 21 Marzo -

... a non alzare il livello di guardia, a non scomodare le responsabilità della politica (a Roma ancora aspettano la nomina del nuovo prefetto e il Parlamento è ancora senza. Con ......in legge dal Parlamento entro 60 giorni e si trova attualmente all'esame dellaAffari ..." salvo il rispetto del codicee dei vincoli derivanti da norme comunitarie. Per il resto, ...L'autore, ex parlamentare e attualmente consulente della, ha ricordato come la spinta a combattere tutte le mafie gli venne quando era studente universitario e che l'efficacia ...

Sulla Commissione Antimafia nutro scetticismo: solo una volta mi ha colpito ma in negativo Il Fatto Quotidiano

già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Martedì 21 marzo, alle 10, Lumia sarà ad Alpignano: incontrerà alla Scala della legalità in via Roma, nel cuore del centro storico cittadino ..."Non possiamo mancare a questa giornata nella quale ricordiamo chi ha dato la vita per la libertà del nostro paese, spesso anche inconsapevolmente. (ANSA) ...