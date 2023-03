Come giocherebbe il Milan di Luis Enrique? Modulo, formazioni e richieste (Di martedì 21 marzo 2023) Ecco Come giocherebbe il Milan se Luis Enrique dovesse diventare il nuovo tecnico rossonero, tra Modulo e possibili richieste Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 marzo 2023) Eccoilsedovesse diventare il nuovo tecnico rossonero, trae possibili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Come giocherebbe il @acmilan di Luis Enrique? Modulo, formazioni e richieste #SempreMIlan #ACMilan #Milan… - squiddy98 : @Horseman003 quest'anno è una riserva ma secondo me potrebbe pensarci a renderlo titolare il prossimo anno, già ase… - RaffyAutiero : Io ricordo solo:'Figurati se il georgiano fa la differenza in #SerieA, #Osimhen in due anni non pervenuto,… - Andrea4DeSimone : @tripletemainb @bergomifabio Non sono d'accordo sinceramente. Posso farti il caso delle altre così come hai fatto… - Dario59452333 : @tancredipalmeri Mettiamola così, gnonto gioca in premier e lo convoca, se giocasse in Italia probabilmente giocher… -