Come copiarlo? Basta schiarire di un tono e passare alla piastra (Di martedì 21 marzo 2023) Mini dress in pelle, stivali cuissardes e nuovi capelli. Per promuove Germany’s Next Top Model Heidi Klum lancio il look bombshell. Leggi anche › Capelli biondi 2023: da Bella Hadid a Dakota Johnson, sempre più celebs scelgono il blonde Heidi Klum cambia hair look in diretta Prossima ai 50 (li compirà 1 giugno) e attiva più che mai. Anche nel giocare sulla variabile del biondo, la sua tinta preferita. Il nuovo hairstyle – esibito con orgoglio negli ultimi post promozionali sui social – è anche una performance live davanti al pubblico, un prima e dopo in cui Heidi ha mostrato il passaggio dalla chioma lunga a sirena a capelli ultra lisci in una tinta più chiara e omogenea. ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Mini dress in pelle, stivali cuissardes e nuovi capelli. Per promuove Germany’s Next Top Model Heidi Klum lancio il look bombshell. Leggi anche › Capelli biondi 2023: da Bella Hadid a Dakota Johnson, sempre più celebs scelgono il blonde Heidi Klum cambia hair look in diretta Prossima ai 50 (li compirà 1 giugno) e attiva più che mai. Anche nel giocare sulla variabile del biondo, la sua tinta preferita. Il nuovo hairstyle – esibito con orgoglio negli ultimi post promozionali sui social – è anche una performance live davanti al pubblico, un prima e dopo in cui Heidi ha mostrato il passaggio dchioma lunga a sirena a capelli ultra lisci in una tinta più chiara e omogenea. ...

