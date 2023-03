CM.com – Inter-Oaktree, non solo il prestito a Suning: di mezzo il bond da 415 milioni | Primapagina (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-21 15:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il legame tra l’Inter e Oaktree si arricchisce di un nuovo dettaglio: non solo il finanziamento da 275 milioni di euro a Suning, il fondo californiano è anche tra i sottoscrittori del bond da 415 milioni di euro emesso dalla società nerazzurra nel gennaio 2022. A rivelarlo, dopo aver consultato il bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo da Oaktree, è il sito specializzato Calcio e Finanza. LE CIFRE – Come si legge, il fondo americano ha acquistato una parte dell’obbligazione emessa da Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro. Una ... Leggi su justcalcio (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-21 15:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il legame tra l’si arricchisce di un nuovo dettaglio: nonil finanziamento da 275di euro a, il fondo californiano è anche tra i sottoscrittori delda 415di euro emesso dalla società nerazzurra nel gennaio 2022. A rivelarlo, dopo aver consultato il bilancio di una delle società controllate in Lussemburgo da, è il sito specializzato Calcio e Finanza. LE CIFRE – Come si legge, il fondo americano ha acquistato una parte dell’obbligazione emessa daMedia and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro. Una ...

