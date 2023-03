ClioMakeUp confessa | Ci siamo riusciti | dopo la crisi ecco una grande soddisfazione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 21 marzo 2023) Clio Zammatteo, conosciuta da tutti comela disastrosa vicenda del tonico, si gode unainaspettata Parte con tanta speranza per New York dove inizia a frequentare una scuola di trucco. Clio Zammatteo, conosciuta da tutti come, è la prima a mostrare come replicare i propri trucchi sul web, aprendo la strada a tantissime altre persone che oggi lavorano nel mondo beauty proprio come la mamma di Grace e Joy. Clio inizia a collaborare con tantissimi brand, ma ciò che la contraddistingue è il fatto che non ha mia accettato collaborazioni per soldi se un prodotto non la soddisfa al 100%. Proprio perché ha provato tantissimi trucchi e prodotti skin care, quando ha deciso di aprire il proprio brand, ha deciso di ricercare solo i migliori ingredienti per i suoi prodotti, seppur ormai, ...