Clima impazzito: la primavera pesante per gli allergici anche per colpa della pioggia che non c’è (Di martedì 21 marzo 2023) Il rapporto, mai idillico, tra allergici e primavera “sta cambiando. E ogni anno si modifica un po’ di più”. Con una stagione che, per via dei cambiamenti Climatici, “è diventata più ‘cattiva’ per chi soffre a causa dei pollini, oggi presenti in quantità assai più elevate”. A tracciare il quadro per l’Adnkronos Salute è Alessandro Fiocchi, direttore dell’Unità di Allergolologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Con il Clima impazzito “si stanno modificando i calendari pollinei – spiega – E si registra, tra l’altro, una sovrapposizione delle diverse pollinazioni. Mentre un tempo, infatti, procedevano singolarmente perché erano limitate nel tempo, adesso ci sono anticipazioni che portano anche ad un aumento delle quantità presenti. Quest’anno, ad esempio, l’olivo è stato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Il rapporto, mai idillico, tra“sta cambiando. E ogni anno si modifica un po’ di più”. Con una stagione che, per via dei cambiamentitici, “è diventata più ‘cattiva’ per chi soffre a causa dei pollini, oggi presenti in quantità assai più elevate”. A tracciare il quadro per l’Adnkronos Salute è Alessandro Fiocchi, direttore dell’Unità di Allergolologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Con il“si stanno modificando i calendari pollinei – spiega – E si registra, tra l’altro, una sovrapposizione delle diverse pollinazioni. Mentre un tempo, infatti, procedevano singolarmente perché erano limitate nel tempo, adesso ci sono anticipazioni che portanoad un aumento delle quantità presenti. Quest’anno, ad esempio, l’olivo è stato ...

