Claudio Amendola si confessa amaramente | “Sono stato dipendente dalla cocaina”

(Di martedì 21 marzo 2023)a Belve di Francesca Fagnani ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata. Ospite dell’ultima puntata del programma di Rai 2, l’attore romano che ha da poco compiuto 60 anni, ha ceduto alle incalzati domande della conduttrice, toccando diversi temidroga al divorzio con Francesca Neri. «e neuscito perché c’era qualcosa di importante: i figli». Cosìtorna a parlare del suo rapporto con le droghe nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, 21 marzo, su Belve di Francesca Fagnani per Rai2. «Quando ti rendi conto – ha detto – che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. ...