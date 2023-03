Claudio Amendola e l’infarto: cosa è successo (Di martedì 21 marzo 2023) Claudio Amendola ha avuto un infarto nel 2017: nel corso delle interviste, spiegando nel dettaglio cosa è successo, l’attore ha raccontato come questo incidente dalle conseguenze potenzialmente fatali, gli abbia fatto rivalutare le sue priorità. Nello specifico, Claudio Amendola ha raccontato del suo infarto a nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5: “È stata un’esperienza bellissima, perché ho imparato quanto è bella la vita. Maturi e capisci quanto è importante vivere. Quando sono stato finalmente fuori pericolo, mi sono reso conto veramente del valore della vita e delle cose che ho, ed è stato come un secchio d’acqua gelata. Ho smesso di fumare, è cambiata radicalmente la mia vita“. L’attore ha poi raccontato dettagliatamente la tragica esperienza: ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 21 marzo 2023)ha avuto un infarto nel 2017: nel corso delle interviste, spiegando nel dettaglio, l’attore ha raccontato come questo incidente dalle conseguenze potenzialmente fatali, gli abbia fatto rivalutare le sue priorità. Nello specifico,ha raccontato del suo infarto a nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5: “È stata un’esperienza bellissima, perché ho imparato quanto è bella la vita. Maturi e capisci quanto è importante vivere. Quando sono stato finalmente fuori pericolo, mi sono reso conto veramente del valore della vita e delle cose che ho, ed è stato come un secchio d’acqua gelata. Ho smesso di fumare, è cambiata radicalmente la mia vita“. L’attore ha poi raccontato dettagliatamente la tragica esperienza: ...

