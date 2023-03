Claudio Amendola a ' Belve' | Io dipendente dalla cocaina | finito a Regina Coeli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Claudio Amendola a Belve: 'Dipendevo dalla cocaina. Francesca Neri? Il dolore c'è stato, ora c'è il dispiacere' - BB21299453 : - occhio_notizie : Claudio Amendola a Belve è stato intervistato da Francesca Fagnani e ha parlato della sua dipendenza dalla droga, o… - Italia_Notizie : Claudio Amendola: “Sono stato dipendente dalla cocaina” - globalistIT : -

'Sono stato dipendente dalla cocaina e ne sono uscito perché c'era qualcosa di importante: i figli'.si confessa a Belve su Rai2 (il 21 marzo l'ultima puntata), il programma condotto e ideato da Francesca Fagnani. L'attore aggiunge: 'Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una ...La Fagnani, infatti, stasera con la sua immancabile agendina tra le mani, intervisterà Ornella Vanoni, Claudia Pandolfi e. Non mancherà ovviamente neanche il video delle Eterobasiche ...protagonista dell'ultima puntata della nuova edizione di Belve in onda su Rai Due martedì 21 marzo. L'attore ha parlato con Francesca Fagnani della sua dipendenza dalla cocaina . "Ne ...

Claudio Amendola shock a Belve: "Sono stato dipendente dalla cocaina" Corriere dello Sport

(Adnkronos) - Claudio Amendola ospite a 'Belve'. L’attore romano si racconta con onestà a Francesca Fagnani: "Sono stato dipendente dalla cocaina". E, a proposito della sua separazione da Francesca ...Claudio Amendola si confessa a Belve su Rai2 (il 21 marzo l'ultima puntata), il programma condotto e ideato da Francesca Fagnani. L'attore aggiunge: "Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una ...