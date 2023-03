Claudio Amendola a Belve: 'Ero dipendente dalla cocaina, ne sono uscito per i miei figli' - Magazine (Di martedì 21 marzo 2023) L'attore ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani insieme a Ornella Vanoni e Claudia ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) L'attore ospite dell'ultima puntata del programma di Francesca Fagnani insieme a Ornella Vanoni e Claudia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Ultimo appuntamento con i faccia a faccia di #Belve. Ospiti di @francescafagnan: @OrnellaVanoni, Claudia Pandolfi e… - romait_it : La rivelazione shock di Claudio Amendola: 'Sono stato dipendente dalle droghe' - - QdSit : Claudio Amendola shock: “Ero dipendente dalla cocaina: ne sono uscito per i miei figli” - tempoweb : Claudio #Amendola si confessa a Francesca #Fagnani: 'Ex dipendente dalla cocaina'. Come ne è uscito - VIDEO #belve… - RaiNews : #ClaudioAmendola ospite della #Fagnani nell'ultima puntata di #Belve -