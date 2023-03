Claudia Pandolfi | chi è la donna con cui è stata fidanzata | stasera l’intervista a Belve

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 marzo 2023)è un’attrice molto amata dal pubblico italiano e, martedì 21 marzo, si racconterà ai microfoni della conduttrice di, Francesca Fagnani, il programma in onda su Rai 2 in prima serata. Tra le cose che più hanno colpito èla sua rivelazione di aver avuto un’esperienza gay. Laha ammesso di aver avuto una relazione gay Laha ammesso di aver avuto una vera e propria storia sentimentale, vista l’attrazione che aveva per questa. E in tanti si sono chiesti chi sia questa fantomatica figura. Quale sia la sua identità. Nonostante l’attrice non abbia mai fatto mistero di questo aspetto della sua vita privata, l’identità dellain questione, finora, non è...