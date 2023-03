Civitavecchia | incendio al mercato | fiamme divorano un chiosco di generi alimentari

(Di martedì 21 marzo 2023) Unimprovviso a, che non ha mancato di suscitare forte paura ed apprensione per le modalità e il contesto all’interno del quale è avvenuto. Lehanno preso d’assalto l’area delall’aperto a, nella provincia di Roma, distruggendo completamente undi legno. Ecco cosa è successo nel dettaglio. Roma-, chiuso lo svincolo di immissione verso Fiumicino: ecco quandoimprovviso alall’aperto diPaura ed apprensione alle stelle nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo 2023, a. Erano le 18.30 del pomeriggio, quando la segnalazione è arrivata alla centra operativa dei Vigili del Fuoco: la chiamata ...

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco diche hanno spento l'evitando che si propagasse alle strutture adiacenti. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto ...- Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi al mercato di piazza XXIV. Attorno ... che nel giro di pochi minuti sono riusciti ad avere ragione dell'che si è sviluppato anche ......ha avuto tutte le poltrone occupate da una nutrita rappresentanza degli studenti di... "Dopo il primo, mia moglie passò due settimane a vendere la merce su un tavolo davanti ai ...

Apprensione nell'area del mercato all'aperto di Civitavecchia, in provincia di Roma, dove è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato un chiosco in legno distruggendolo. Sono state decine le ...Civitavecchia – Paura a Civitavecchia dove alle ore 18:40 circa i Vigili del Fuoco sono accorsi i n Piazza XIV maggio, dove si tiene il mercato, per un incendio: a prendere fuoco è stata una casetta d ...