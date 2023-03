Circonvallazione a Bergamo | è il caos Mattinata nera in città | disagi anche nel pomeriggio - Foto e video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Senza incidenti e senza nuovi cantieri, una giornata di caos e traffico per moltissimi automobilisti bergamaschi. -

... eccetto i mezzi impegnati nell'evento in via Failoni, tratto compreso tra il civico 8 e la via Benefattori dell'Ospedale, per la sola corsia in direzione dellaLeuceriano divieto di ...... in vigore dalle ore 09.00 alle ore 16.00, di giovedì 9 marzo 2023: inPlorzano, nel tratto di strada sottostante a largo Decorati al Valor Civile con direzione...... la bretella di collegamento tra laPaltriniano e la via Autostrada e stata chiusa e così rimarrà fino al prossimo 31 luglio, alle 19.00. L'ordinanza emessa dal Comune di...

Circonvallazione a Bergamo, è il caos. Mattinata nera in città, disagi ... L'Eco di Bergamo

Per tutta la mattinata di martedì 21 marzo lunghe code sulla Circonvallazione. Senza incidenti e senza nuovi cantieri, una giornata di caos e traffico per moltissimi automobilisti bergamaschi. Le foto ...D alle ore 7 alle 9 circa del mattino, una fila pressoché ininterrotta di auto, rigorosamente occupate da un unico passeggero, percorre il provinciale della Val Seriana, tentando di entrare in città.