Cinema in lutto, morto il regista Citto Maselli (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – E' scomparso Francesco “Citto” Maselli. Il regista era nato a Roma il 9 dicembre 1930. A darne notizia Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Con grande dolore debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno Citto Maselli. L'ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l'abbraccio solidale di tutte le compagne e i compagni del Partito. Il Cinema e la cultura italiana perdono un maestro e un grande regista, la sinistra un intellettuale militante e un esempio di rigore e coerenza, noi di Rifondazione Comunista un compagno imprescindibile”. Tra le sue opere “Gli sbandati” del 1955, “La donna del giorno” del 1956, “I delfini” ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – E' scomparso Francesco “. Ilera nato a Roma il 9 dicembre 1930. A darne notizia Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “Con grande dolore debbo comunicare la notizia della morte, avvenuta poco fa, del compagno. L'ho appena appreso dalla moglie, Stefania Brai, che gli è sempre stata vicina e a cui va l'abbraccio solidale di tutte le compagne e i compagni del Partito. Ile la cultura italiana perdono un maestro e un grande, la sinistra un intellettuale militante e un esempio di rigore e coerenza, noi di Rifondazione Comunista un compagno imprescindibile”. Tra le sue opere “Gli sbandati” del 1955, “La donna del giorno” del 1956, “I delfini” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Cinema in lutto, morto il regista Citto Maselli - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cinema in lutto, morto il regista Citto Maselli - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – E’ scomparso Francesco “Citto” Maselli. Il regista era nato a Roma il 9 dicembre 1930. A darne n… - ItaliaNotizie24 : Cinema in lutto, morto il regista Citto Maselli - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cinema in lutto, morto il regista Citto Maselli - -