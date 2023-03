(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Domani a(ore 20.30) alBarberinidel film ‘De, la storia del generale patriota della resistenza francese,daLecon Lambert Wilson, Isabella Carrè, Oliver Gourmet e Sophie Quintan. L’evento è organizzato dalla Movie On Pictures in collaborazione con la Fondazione Giorgio Almirante e vedrà la partecipazione dello scrittore Marcello Veneziani che introdurrà la. L’intento è quello di dare un corretto contributo alla storia contemporanea. Saranno presenti allail presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa ed il ministro consigliere Christophe Lemoine dell’Ambasciata di Francia. Inoltre parteciperanno all’evento sottosegretari di Stato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Il fatto che a Roma il Cinema America non potrà più cambiare destinazione e che dovrà essere restaurato è davvero u… - vivereitalia : Cinema, a Roma proiezione 'De Gaulle' diretto da Gabriel Le Bomin - News24_it : Cinema, a Roma proiezione 'De Gaulle' diretto da Gabriel Le Bomin - TV7Benevento : Cinema, a Roma proiezione 'De Gaulle' diretto da Gabriel Le Bomin - - vincenzopalazzo : RT @theplanway: #comingsoon E' in arrivo 'L'ultimo saluto', il nuovo #film di @vincenzopalazzo con @CliziaFornasier e @leamornar, prodott… -

Domani a(ore 20.30) alBarberini proiezione del film 'De Gaulle', la storia del generale patriota della resistenza francese, diretto da Gabriel Le Bomin con Lambert Wilson, Isabella Carrè, Oliver ...Nato ail 9 dicembre 1930, ad appena 14 anni, in piena occupazione nazista, si distingueva già ... mentre il circolo dei "viscontiani" lo accoglie a braccia aperte: oltre alper lui si ...Una lunga e splendida carriera dedicata all'arte e all'amore per la politica e per il: si è spento aall'età di 92 anni il regista Francesco "Citto" Maselli . Dopo essersi diplomato sul finire degli anni '40 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia divenne prima ...

Film Impresa: prima edizione di un evento volto alla scoperta del ... ComingSoon.it

Francesco Maselli, Citto, ha legato indissolubilmente la sua regia a questi titoli capolavori del cinema italiano. Nacque a Roma nel 1930 ed ebbe importanti collaborazioni con altri registi italiani, ...(Adnkronos) – Domani a Roma (ore 20.30) al Cinema Barberini proiezione del film ‘De Gaulle’, la storia del generale patriota della resistenza francese, diretto da Gabriel Le Bomin con Lambert Wilson, ...