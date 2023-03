Cina - Russia, Xi: "Più cooperazione su commercio ed energia" | Putin: "Il piano cinese può essere la base per un accordo di pace" (Di martedì 21 marzo 2023) Leggi Anche Ucraina, Mosca: 'Intercettati due bombardieri Usa sul Mar Baltico' - Xi torna al Cremlino e invita Putin in Cina l due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta al Cremlino 'sull'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 marzo 2023) Leggi Anche Ucraina, Mosca: 'Intercettati due bombardieri Usa sul Mar Baltico' - Xi torna al Cremlino e invitainl due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta al Cremlino 'sull'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #20marzo La Cina ci salverà dalla 3a guerra mondiale? Nel caso sarà una soluzione che l’America osteggerà e che la… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - lucabattanta : RT @valy_s: Intesa raggiunta, concordati i parametri per il raddoppio del gasdotto fra #Cina e #Russia: a “Forza Siberia 1”, già in funzion… - MarcoCarus22 : @MarianoGiustino Alleato guarda caso con le dittature comuniste di Russia, Cina e Corea del Nord. - Alessan87922786 : RT @Robertonuzzoam: 21 marzo 2023 EVENTO STORICO: RUSSIA E CINA SI STRINGONO LA MANO -