Cina | protesta contro Usa per transito presidente Taiwan

La Cina ha presentato "una solenne" protesta agli Stati Uniti sul doppio transito della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, a Los Angeles e a New York, nell'ambito della sua missione in Guatemala e ...

"Il mondo non si lasci ingannare dalle mosse tattiche della Russia sostenuta dalla Cina". Così il segretario di Stato americano Antony Blinken ha liquidato la proposta di Pechino per ...

La Cina ha presentato "una solenne" protesta agli Stati Uniti sul doppio transito della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, a Los Angeles e a New York, nell'ambito della sua missione in Guatemala e Bel ...

«Spalla a spalla contro l'egemonia occidentale». In un articolo firmato da Vladimir Putin per il Quotidiano del Popolo cinese, alla vigilia della storica visita di Xi Jinping ...