Cina e Russia nel mirino delle Fiamme gialle. L’audizione di Zafarana (Di martedì 21 marzo 2023) Il generale Giuseppe Zafarana, comandante generale della Guardia di Finanza, è stato audito stamattina dalla commissione Difesa della Camera dei deputati. Il solo fatto che il vertice del corpo direttamente dipendente dal ministro dell’Economia e delle finanze sia stata ascoltato dalla commissione che si occupa di Difesa fotografa la centralità delle stesse Fiamme gialle nella difesa della sicurezza nazionale. È stato questo, infatti, il filo conduttore delL’audizione di Zafarana, giunto al quarto e ultimo anno del suo mandato. Il generale ha incassato i complimenti per il lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari, in particolare da quelli della maggioranza. La relazione odierna ha consegnato “una summa del suo impegno in questi quattro anni di mandato” e ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) Il generale Giuseppe, comandante generale della Guardia di Finanza, è stato audito stamattina dalla commissione Difesa della Camera dei deputati. Il solo fatto che il vertice del corpo direttamente dipendente dal ministro dell’Economia efinanze sia stata ascoltato dalla commissione che si occupa di Difesa fotografa la centralitàstessenella difesa della sicurezza nazionale. È stato questo, infatti, il filo conduttore deldi, giunto al quarto e ultimo anno del suo mandato. Il generale ha incassato i complimenti per il lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari, in particolare da quelli della maggioranza. La relazione odierna ha consegnato “una summa del suo impegno in questi quattro anni di mandato” e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #20marzo La Cina ci salverà dalla 3a guerra mondiale? Nel caso sarà una soluzione che l’America osteggerà e che la… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - michele_geraci : Secondo voi è una coincidenza che #Xi arriva oggi in #Russia esattamente il giorno del ventesimo anniversario dell’… - AimePacho : L'ex ambasciatore della Spagna in Georgia e gli Stati del Caucaso, José A. Zorrilla. Dietro Putin c'è tutto il Sud… - Nemo2Ego : RT @Foscari1991: #Russia #Cina #Giappone Più va avanti la guerra e più aumenta la probabilità di un 'risveglio' militare del Giappone. Un P… -