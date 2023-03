Cina e Russia | fra “cari amici” | pace e… Taiwan

(Di martedì 21 marzo 2023) Vertice fra Putin e Xi. L’alleato del dragone conclude la due giorni a Mosca. La visita ufficiale del Presidente Xi Jinping inè molto più di un incontro fra due Capi di Stato, fra “” come entrambi si sono definiti, e riguarda da vicino non solo l’Europa o l’Ucraina, ma tutto il blocco ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #20marzo La Cina ci salverà dalla 3a guerra mondiale? Nel caso sarà una soluzione che l’America osteggerà e che la… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - davcarretta : Il risultato del vertice Xi-Putin a Mosca: la Russia diventa una colonia della Cina. Un altro grande successo str… - El_Caligo : @DiegoFusaro E questo viene dalla Cina, paese che vuole prendere il posto della Russia come superpotenza asiatica,… - GiovanniBenass7 : @Corriere Non ci vuole molto per capire che la Russia per esigenze economiche e militari si è consegnata mani e pie… -

... la Serbia non riconosce il Kosovo come stato indipendente, ostacolandone l'adesione alle organizzazioni internazionali, in primis alle Nazioni Unite con l'appoggio di, membri ...Nel secondo giorno di colloqui a Mosca, Putin e Xi stringono accordi economici come se la guerra non ci fosse. Il primo ministro giapponese Kishida va a Kyiv Nelle stesse ore in cui si apriva la ...Il volume degli scambi traha raggiunto la cifra record lo scorso anno di quasi 190 miliardi di dollari; quest'anno, ha sottolineato Putin, il valore dovrebbe salire a oltre 200 ...

Occidente da un lato e alleanza russo-cinese dall'altro. Pechino continuerà a considerare le sue relazioni con Mosca come «prioritarie», ha sottolineato Xi, invitando Putin per una visita in Cina ...Dichiarazione congiunta di Russia e Cina: La Federazione Russa valuta positivamente la posizione della Cina sull'Ucraina e la Cina valuta positivamente la disponibilità della Federazione Russa ad a ...