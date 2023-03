Cimitero dei Rotoli | scendono a 990 le bare nei depositi Il sindaco Lagalla | saniamo una brutta ferita di Palermo

(Di martedì 21 marzo 2023) «Con le 28 sepolture eseguite nel corso della giornata di oggi, il numero dellerimaste neialdeiè sceso a 990». Lo rende noto il Comune di, sottolineando in una nota che «a questo dato si arriva grazie alle tumulazioni all’interno dei primi lotti dei loculi fuori terra e alle inumazioni nella ex zona interdetta del camposanto, dove ogni giorno sono previste estumulazioni e nuove inumazioni. Queste operazioni stanno permettendo di procedere a una media di 20 sepolture al giorno». «Non saremo contenti fino a quando anche l’ultima bara avrà lasciato idel– ha affermato ildi, Roberto– ma aver abbattuto il numero delle mille ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La città di Avdiivka, nel Donetsk, potrebbe diventare la nuova Bakhmut. Un inferno tra colpi di artiglieria e carri… - sardo1951 : RT @MarcoFattorini: La città di Avdiivka, nel Donetsk, potrebbe diventare la nuova Bakhmut. Un inferno tra colpi di artiglieria e carri arm… - Lialacor : RT @MarcoFattorini: La città di Avdiivka, nel Donetsk, potrebbe diventare la nuova Bakhmut. Un inferno tra colpi di artiglieria e carri arm… - 57Davide : RT @MarcoFattorini: La città di Avdiivka, nel Donetsk, potrebbe diventare la nuova Bakhmut. Un inferno tra colpi di artiglieria e carri arm… - Startre72377111 : RT @MarcoFattorini: La città di Avdiivka, nel Donetsk, potrebbe diventare la nuova Bakhmut. Un inferno tra colpi di artiglieria e carri arm… -

...sono recato al, davanti alla tomba di Don Peppino Diana, dove ho incontrato i suoi familiari. Don Peppino era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio di questa terra, un eroe...Per la prima volta negli ultimi due anni il numero delle persone in attesa di sepoltura alRotoli di Vergine Maria scende sotto quota mille. Ieri erano 983. Il lavoro delle ultime settimane, guidato dall'ex comandante della polizia municipale Luigi Galatioto e portato avanti ...Nel giorno del funerale di sua madre, viene lasciata da sola alpersino dal marito ... bellissimi aggiungeremmo, perché molto verosimili, concorpi evisi che fino a 10 anni fa non ...

Cimitero dei Rotoli, scende a meno di mille il numero di bare in attesa Livesicilia.it

Grazie al finanziamento regionale di 300 mila euro potranno concretizzarsi i lavori di ampliamento del cimitero comunale ... dove risposano le spoglie dei propri defunti. Inserito nel Piano dei ...Per la XXXI edizione delle Giornate Fai di Primavera in programma sabato 25 e domenica 26 marzo, in provincia di Lecce sono previste ben 13 aperture straordinarie. I comuni coinvolti sono ...