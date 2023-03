Ciclismo su pista, test degli azzurri alla Galleria del Vento del Politecnico di Milano (Di martedì 21 marzo 2023) Presso la Galleria del Vento del Politecnico di Milano la Nazionale italiana di Ciclismo su pista ha svolto una due giorni di test aerodinamici per prepararsi ai prossimi appuntamenti. Gli atleti hanno svolto diverse prove sulle posizioni in sella con velocità dell’aria comprese tra 50 e 60 km/h, sotto il coordinamento di Roberto Amadio, team manager delle squadre nazionali, e di Marco Villa, commissario tecnico dell’Italia di pista. Gli atleti che hanno partecipato a tali prove sono Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Manlio Moro e Letizia Paternoster. Questi test sono particolarmente importanti per quanto riguarda la rincorsa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Stando a quanto ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Presso ladeldeldila Nazionale italiana disuha svolto una due giorni diaerodinamici per prepararsi ai prossimi appuntamenti. Gli atleti hanno svolto diverse prove sulle posizioni in sella con velocità dell’aria comprese tra 50 e 60 km/h, sotto il coordinamento di Roberto Amadio, team manager delle squadre nazionali, e di Marco Villa, commissario tecnico dell’Italia di. Gli atleti che hanno partecipato a tali prove sono Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Manlio Moro e Letizia Paternoster. Questisono particolarmente importanti per quanto riguarda la rincorsa verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Stando a quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : VIVA VIVIANIII!!?????? Elia conquista il secondo posto nell’Omnium all’UCI Track Nations Cup di ciclismo su pista! Per… - ZioCorra58 : @Eurosport_IT Speriamo sia l’inizio della riscossa del ciclismo su strada!! Grandi risultati su pista!!! Pero qui d… - shubhangi18june : RT @Coninews: Di nuovo in pista ?? Cominciano domani le qualificazioni a Il Cairo, seconda tappa stagionale della UCI Track Nations Cup di… - infoitsport : Ciclismo, Maurizio Fondriest: “Ganna deve scegliere tra pista e strada. Per ora è più da Roubaix che da Fiandre” - OA_Sport : Ciclismo, Maurizio Fondriest: “Ganna deve scegliere tra pista e strada. Per ora è più da Roubaix che da Fiandre” - -