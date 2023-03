Ciclismo | Ranking UCI 21 marzo | Filippo Ganna recupera 41 posizioni! Che risalita con la Milano-Sanremo E l’Italia…

Leggi su oasport

(Di martedì 21 marzo 2023)ha compiuto un enorme balzo in avanti nelUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il fuoriclasse piemontese ha infattito ben 41 posizioni grazie allo spettacolare secondo posto conquistato alla: la magia confezionata alla Classicissima di Primavera gli ha permesso di issarsi al 37mo posto con 1.393,33 punti all’attivo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è così diventato il miglior italiano nella speciale graduatoria e ora può guardare con grande ottimismo alla Parigi-Roubaix, altra Classica Monumento in cui potrebbe esaltarsi. Tadej Pogacar resta saldamente al comodo dopo il quarto posto in via Roma con 5.140,86 punti. Il due volte vincitore del Tour de France precede il belga Wout van ...