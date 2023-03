Ciclismo, Evenepoel: “Al Giro mi farò trovare pronto, i numeri sono buoni” (Di martedì 21 marzo 2023) La stagione ciclistica 2023 sta sempre più entrando nel vivo: sabato scorso è andata in scena la prima classica monumento dell’anno, la Milano-Sanremo, vinta in grande stile da Mathieu Van der Poel. Le corse non si arrestano mai e questa settimana si corre in Spagna, in particolare in Catalogna, una corsa facente parte del World Tour: la Volta Ciclista a Catalunya. Una corsa che vede come di consueto diversi grandi nomi al via, su tutti Primoz Roglic e Remco Evenepoel. I due sono già stati protagonisti nella prima tappa, con lo sloveno che è riuscito a prevalere in volata. “Avevo le gambe per farcela – ha detto il belga della Soudal-Quick Step – con Roglic più o meno avevamo la stessa velocità, ma con il senno di poi è tutto facile“. Il vincitore della ultima Liegi-Bastogne-Liegi ha confermato alla Gazzetta dello Sport di avere il Giro ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) La stagione ciclistica 2023 sta sempre più entrando nel vivo: sabato scorso è andata in scena la prima classica monumento dell’anno, la Milano-Sanremo, vinta in grande stile da Mathieu Van der Poel. Le corse non si arrestano mai e questa settimana si corre in Spagna, in particolare in Catalogna, una corsa facente parte del World Tour: la Volta Ciclista a Catalunya. Una corsa che vede come di consueto diversi grandi nomi al via, su tutti Primoz Roglic e Remco. I duegià stati protagonisti nella prima tappa, con lo sloveno che è riuscito a prevalere in volata. “Avevo le gambe per farcela – ha detto il belga della Soudal-Quick Step – con Roglic più o meno avevamo la stessa velocità, ma con il senno di poi è tutto facile“. Il vincitore della ultima Liegi-Bastogne-Liegi ha confermato alla Gazzetta dello Sport di avere il...

