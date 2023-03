Ciclismo | Domenico Pozzovivo riparte dalla Coppi&Bartali 2023 | “Temuto di dover smettere | obiettivo top10 al Giro”

(Di martedì 21 marzo 2023) La carta d’identità dice che ormaiha superato i 40 anni, ma al lucano non è certo passata la voglia di stare in sella, di mettersi in gioco e di competere contro avversari che potrebbero tranquillamente essere suoi figli. Inizia oggi, alla Settimana Coppi&Bartali, la stagione di, approdato alla Israel Premier-Tech dopo varie peripezie. Interrotto il rapporto con l’Intermarché, con cui aveva corso nella stagione passata, lo scalatore italiano è infatti rimasto a lungo senza un contratto. Se molte voci intorno a lui sembravano puntare dunque nella direzione di un possibile ritiro,ha continuato a crederci e lottare, riuscendo a firmare per la squadra israeliana per una nuova stagione. Il nativo di Policoro ha parlato a Tuttobiciweb, raccontando di questo ...

