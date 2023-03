‘Ciao Maschio’ | Vasco Rossi rilancia sui social il programma della De Girolamo

(Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli ascolti sono da record, ma per Ciao Maschio di Nunzia Decontinuano le soddisfazioni. Il re del rock italiano, nei giorni scorsi ha condiviso nelle sue storie Instagram e Facebook, un breve videotrasmissione Rai. “La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia’’: la celebre frase del Blasco è stata scelta dalla Deed è diventata spunto per il tema di puntata ‘’follie d’amore’’ che vedeva ospiti, tra gli altri, il prof. Vincenzo Schettini (noto sul web come ‘’La fisica che ci piace’’). Proprio lui ha spiegato come la frase di, sia stata rivoluzionaria nella comunicazione e come il cantante possa essere definito, a tutti gli effetti, il primo grande professore ...

Milly, in chiusura, si è scusata per aver rivoluzionato il palinsesto ed aver sforato: "Chiedo scusa a Nunzia De Girolamo per, abbiamo davvero sforato". Adesso urge alzare gli ascolti. ...Da segnalare, in seconda serata su Rai 1, i buoni ascolti di '', il talk di Nunzia De Girolamo, che ha ottenuto il 16.6% con 665mila spettatori. Sempre vincente nel preserale 'L'Eredità ...Altri numeri da record per Nunzia De Girolamo. Quella andata in onda ieri sera, è la puntata più vista, in termini percentuali, di tutte e tre le stagioni di. De Girolamo continua a battere se stessa ed infrange un nuovo primato: stavolta l'asticella si è spinta fino al 16.6% di share, un dato sorprendente visto l'orario in cui va in onda la ...